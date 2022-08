Tadeu e Zefa terão primeira noite de amor - Divulgação / TV Globo

Publicado 22/08/2022 11:57 | Atualizado 22/08/2022 11:58

Rio - Zefa (Paula Barbosa) bem que tentou se guardar para o casamento, mas ela não resistirá aos encantos de Tadeu (José Loreto). Assumidos há tempos, o casal, finalmente, terá a primeira noite de amor em 'Pantanal', da TV Globo. A cena está prevista para ir ao ar no dia 30 de agosto.

Tudo começa quando os dois estão no maior clima de romance no quarto. “Ocê não acha que estamos indo rápido demais?”, questionará ela, interrompendo um beijo do amado. “Se ocê quiser, eu me levanto e vou me embora”, rebaterá o peão.

“Não tô te mandando embora, Tadeu. Só estou dizendo para você esperar [...] E eu quero casar mulher-moça", explicará Zefa. “Então não vai sê mais eu. O problema é que nós não nascemos para esta junto. Você tem essas suas ideias de casamento, de que tá junto é pecado, e eu não tenho a menor intenção de me casar", destacará Tadeu.

Em seguida, o peão se levanta e ameaça deixar o cômodo. Zefa o impedirá e cederá às investidas do amado aos poucos. "Se eu pedi para você parar, você para?", pedirá a moça. "Ara... Você não precisa nem pedir", responderá. Por fim, os dois fazem sexo pela primeira vez.