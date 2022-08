’Pipoca da Ivete’ estreia neste domingo (24) na TV Globo com diversos convidados - Fabio Rocha

Publicado 22/08/2022 15:17 | Atualizado 22/08/2022 15:20

Rio - Prestes a completar um mês no ar, o 'Pipoca da Ivete' registrou recorde de audiência no último domingo (21).

Os cariocas garantiram a melhor audiência no Rio de toda a temporada, com 14 pontos de audiência e 30% de participação, um aumento de 8% (+1 ponto) na audiência e +2 pontos de participação quando comparado com a média das cinco exibições.

Em São Paulo, o programa segue liderando no horário e registrou 11 pontos de audiência e 22% de participação, um crescimento de +1 ponto (+10%) de audiência acima da média, na mesma comparação.