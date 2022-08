’O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu’, série de Miguel Falabella para o Disney , estreia no dia 28 de setembro na plataforma de streaming - Stella Carvalho / Divulgação

Publicado 23/08/2022 10:18

Rio - Criada e dirigida por Miguel Falabella, a série "O Coro: Sucesso aqui vou eu" estreia no Disney + no dia 28 de setembro. A trama conta a história de um grupo de jovens adultos, de diferentes origens, que veem no anúncio de um teste de elenco para uma famosa companhia de teatro musical brasileira a chance de alcançar seus sonhos adormecidos e fazer uma carreira no teatro.

Aprovados numa primeira triagem, os aspirantes à cantores-atores vivem, nos bastidores do mundo do teatro, um misto de sentimentos como deslumbramento, a descoberta de novos amores, traições, assombramentos do passado e o medo da rejeição, já que não sabem se serão contratados no final das audições.

A trilha sonora minuciosamente escolhida de “O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu” conta com músicas brasileiras que vão de clássicos de Pixinguinha ao rock de Raul Seixas, revisitando canções dos Festivais de MPB, Jovem Guarda, Rita Lee, Chico Buarque e muitos outros. A produção é também uma homenagem a todos os artistas que mantêm acesa a chama da paixão pelo palco e pela cultura brasileira.