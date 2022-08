MC Livinho e Priscilla Alcântara no ’TVZ’, do Multishow - Reprodução Internet

Publicado 23/08/2022 12:21 | Atualizado 23/08/2022 12:21

Rio - MC Livinho surpreendeu muita gente na noite desta segunda-feira durante sua participação no "TVZ", do Multishow, apresentado por Priscilla Alcântara. O funkeiro soltou a voz cantando a música "É Isso Aí", hit de 2005 eternizado na voz de Ana Carolina e Seu Jorge, e viralizou na web. Os internautas ficaram espantados com a voz de Livinho.

"MC Livinho mandou muito bem no Multishow", disse uma pessoa. "Sou apaixonado na voz do Livinho. Ele deveria cantar músicas lentas com muitos vocais sempre", afirmou outro telespectador. "Ainda chocada com o vocal do Livinho", comentou uma terceira pessoa. "Livinho simplesmente nasceu com a voz de anjo", disse um fã.

No programa, o funkeiro também afirmou que pretende se arriscar no pagode. "A maior parte da minha adolescência pra idade que eu estou hoje, eu passei também ouvindo bastante pagode", disse o cantor, que tem 27 anos.