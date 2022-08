Chay Suede compartilha cliques do primeiro dia de gravações de "Travessia" - Reprodução Instagram

Publicado 23/08/2022 18:35 | Atualizado 23/08/2022 21:14

Rio - Chay Suede compartilhou no seu Instagram nesta terça-feira (23), o início das gravações da novela "Travessia". A trama vai substituir a novela "Pantanal" no horário nobre da TV Globo e já está dando muito o que falar. A começar com o elenco de peso que além de Chay, conta com Jade Picon, Lucy Alves, Drica Moraes, Romulo Estrela, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero, além de muitas outras estrelas.

O ator dividiu com seus seguidores imagens do cenário e de seu figurino para marcar o primeiro dia de trabalho: "dia um do estúdio", disse em um dos Stories. Os fãs também puderam ver a visita da autora da novela, Gloria Perez, em ação durante o primeiro dia de gravações: "Que seja leve e feliz", disse Gloria em publicação no seu Instagram.