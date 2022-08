Eriberto Leão estreia na segunda temporada de ’Ilha de Ferro’ como o personagem Diogo - Victor Pollak / TV Globo

Eriberto Leão estreia na segunda temporada de ’Ilha de Ferro’ como o personagem DiogoVictor Pollak / TV Globo

Publicado 25/08/2022 07:00

Rio - A segunda temporada da série "Ilha de Ferro" estreia hoje na TV Globo, após a exibição de "Pantanal", trazendo novos personagens. Mariana Ximenes, Romulo Estrela, Eriberto Leão e Erom Cordeiro se integram ao elenco na nova leva de episódios, em que o público vai continuar acompanhando toda a adrenalina e o suor do trabalho em alto-mar e também as novas aventuras dos personagens Dante e Júlia, interpretados por Cauã Reymond e Maria Casadevall.

fotogaleria

"Os personagens são como tubarões emocionais, precisam se mover para não morrer. Quase sempre se metendo ou criando confusão. A plataforma é o epicentro da história, onde eles se encontram e dividem suas angústias. Mas, em terra firme, temos uma poderosa trilha policial. Tem mais ação e mais paixão", adianta Mauro Wilson, redator final da série.

Predador

O ator Eriberto Leão chega a "Ilha de Ferro" na pele de Diogo, presidente da Federativa. Seu personagem é um homem ambicioso, que faz tudo para atingir seus objetivos e encontra em Dante (Cauã Reymond) uma pedra em seu sapato.

"O Diogo é um predador. Na verdade, ele está interessado em ter lucro. Ele é o presidente da petrolífera e quer vendê-la para os chineses. Está interessado só em lucro, não se importa com o sindicato. Ele vai contra todas essas questões sindicalistas, de cuidado com os empregados. O caráter dele é bem questionável", explica.

Eriberto também revela uma curiosidade de sua preparação para o papel: ele gravou grande parte das cenas em jejum. "Diogo é muito rico e, ao mesmo tempo, vive uma grande solidão. Ele é um predador, como eu já havia dito antes. Eu fiz muitas cenas em jejum exatamente para ter essa percepção, porque o predador quando caça está com fome. Então, ele tem o olhar diferente, uma percepção diferente, mais aguçada, e o Diogo é assim o tempo inteiro", diz o artista, que precisou aprender uma arte marcial das Filipinas para dar vida ao personagem.

"Eu tive que aprender uma luta chamada kali silat, que é uma luta das Filipinas e que trabalha com dois bastões. É a maior arte marcial de duas espadas, bem diferente. Então esse foi um dos meus maiores desafios, com certeza. Nunca tinha feito e tem uma cena bem bacana que ele está treinando kali silat com muita maestria", revela.

"Fiquei muito feliz com o resultado e agradeço a todos os mestres que estiveram comigo, que me iniciaram nessa arte que é uma arte milenar e pouco conhecida, mas muito importante na história da humanidade", completa o ator, listando as cenas de ação entre as suas preferidas. "E também não posso esquecer das cenas na plataforma de petróleo, que foi uma cidade cenográfica construída nos Estúdios Globo, gigantesca, em tamanho real, e ali a gente fez muitas cenas de ação", completa.

'Além da Ilusão'

Antes de "Ilha de Ferro", Eriberto Leão estava no ar como o Leônidas, de "Além da Ilusão", que chegou ao fim na última sexta-feira. O ator é só elogios para a trama e seus colegas de elenco.

"'Além da Ilusão' foi uma novela que caiu no gosto do público, da crítica. Foi um grande sucesso. Fiz duplas com Antonio Calloni e com a Paloma Duarte, então eu tive a felicidade e a bem-aventurança de estar ao lado desses dois grandes atores e a gente fez cenas que eu nunca esquecerei: cenas muito belas, fortes e intensas, texto e direção incríveis. O balanço é o melhor possível", afirma o ator, que ainda poderá ser visto em dois filmes e estreará em breve no teatro.

"Eu tenho dois filmes que estão sendo lançados agora, 'Maior que o mundo' e 'O Assalto na Paulista', e estou estreando 'O Astronauta' no teatro semana que vem", avisa Eriberto sobre o espetáculo, que estará em cartaz a partir do dia 28 de agosto, no Teatro Firjan SESI, no Rio.