Mr. CatraDivulgação / HBO

Publicado 24/08/2022 13:08

Rio - A HBO Max divulgou, nesta quarta-feira, o primeiro trailer da série documental "Funk.Doc: Popular e Proibido", que estreia no dia 30 de agosto. Com direção de Luiz Bolognesi, a produção reúne grandes nomes do funk brasileiro, como Mr. Catra, em uma de suas últimas entrevistas, MC Rebecca, Ludmilla, DJ Renan da Penha, DJ Marlboro, Valesca, MC Carol, Lellê, MC João, Deize Tigrona, MC Guimê, Buchecha, Tony Tornado, DJ Rennan da Penha, MC Bin Laden, Menor do Chapa, entre outros.

"Desde sua origem, o funk carrega em suas letras, danças e bailes uma história fundamental para se compreender a identidade brasileira. Por isso, esta produção torna-se tão importante em um momento em que o gênero musical não se restringe à periferia, mas conquista o mundo e precisa ser observado. A série é uma nova reflexão, a partir dos artistas, novos e já tradicionais, que vivem esse ritmo no dia a dia”, comenta o diretor Luiz Bolognesi.

Os seis episódios tratam de questões essenciais ao gênero, desde suas múltiplas raízes até seu impacto mundial. Se até poucos anos atrás o preconceito obrigava o funk a se refugiar nas periferias, hoje ele também ocupa campanhas publicitárias, festas internacionais e é uma peça fundamental para entender a identidade brasileira.