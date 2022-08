Rita Guedes é destaque na série Arcanjo Renegado - Leticia Bueno/ Divulgação

Rita Guedes é destaque na série Arcanjo RenegadoLeticia Bueno/ Divulgação

Publicado 27/08/2022 05:00

Rio - A vida da, agora, governadora Manuela Berengher, da série 'Arcanjo Renegado', do Globoplay, não será nada fácil. Além de lidar com uma grande conspiração política contra seu governo, ela enfrentará muitas dificuldades no âmbito pessoal com a volta de seu filho para o Brasil. Intérprete da personagem, Rita Guedes, de 50 anos, vibra com a trama, revela ter se inspirado em algumas políticas para arrasar no papel e ressalta a importância de se posicionar neste período pré-eleições.

fotogaleria

"Na primeira temporada todo mundo sentiu a força da série, nessa segunda ela se supera. A Manuela acaba mostrando mais o lado dela mulher, mãe e o que ela passa nos bastidores da política. O quanto o governo dela é atacado, por aliados, secretariado. É uma grande conspiração pra derrubar ela. É um meio inóspito a política e pra mulher é mais ainda. Em meio a tudo isso, a Manuela mostra o quanto é forte", ressalta Rita, que dá um spoiler. "A Manuela vai enfrentar um problema difícil com o filho. O filho dela, que foi morar no exterior depois de se meter com traficante, volta para o Brasil e entra 'infiltrado' no governo dela".

Forte e honesta: essas são algumas das características mais marcantes da governadora. Ao falar sobre suas semelhanças com a política, Rita reflete: "Acho que eu tenho a persistência dela. Quando acredito, eu vou buscar essa realização. A palavra desistir não tem no meu dicionário".



Para dar vida a Manuela, a atriz se inspirou em algumas figuras políticas femininas. "A Tábata Amaral (PDT), nessa questão da força, de ir atrás dos objetivos. Marielle Franco, claro, uma mulher guerreira, corajosa, inteligente, negra, bissexual. E a Manuela tem muito de Marielle nisso da coragem. Ela vai sofrer muitos ataques e não se abala. É aquilo, ela vai com medo, mas vai", reforça.

Em período pré-eleições, a artista também fala sobre a questão dos artistas se posicionarem politicamente. "É delicado. Ao mesmo tempo que acho importante ter nossa posição e expor ela, por outro, você recebe muitos ataques e críticas por dar sua opinião sobre os candidatos. Com a internet, hoje, isso se tornou até violento. As pessoas têm medo de se posicionarem, é uma onda de ódio", opina ela, que tem manifestado sua opinião nesta eleição. "Nunca fui muito de falar sobre isso, mas comecei a mudar nessa eleição. Agora é diferente, nossa democracia é ameaçada. Sempre quis focar mais no meu trabalho, mas não tem como. Hoje em dia é necessário falar de política, se posicionar".

No ar em 'Tô de Graça'

Versátil, Rita mostra um outro lado de seu trabalho em 'Tô de Graça', do Multishow. No humorístico, ela dá vida a Suellen. "Adoro humor. Fazer o 'Tô de Graça' é muito gostoso, o elenco é ótimo. É uma família mesmo. A gente passa o dia rindo", afirma ela, que assim como sua personagem, que é dona de um bar, adora frequentar o local. "Quem não gosta? É um lugar que você encontra pessoas, joga conversa fora. É um ponto de encontro maravilhoso".

História na televisão

A artista encanta o público há 30 anos na televisão. Entre os trabalhos mais marcantes citados por Rita, durante a entrevista ao Dia, estão: Bianca, em "Despedida de Solteiro", Pinky em "Olho por Olho", Kátia em "Alma Gêmea" e Manuela em "Arcanjo Renegado".

Ao relembrar sua trajetória, a atriz confessa: "Não imaginava que chegaria tão longe, pra quem saiu do interior de São Paulo, foi um caminho e tanto. Trabalhei muito e me dediquei para fazer o que queria. Fui estudar fora, fiz cursos com coaches de atores que admiro como Antony Hopkins, Johnny Depp e Jennifer Aniston. Então, dá muito orgulho olhar para trás e ver tudo o que construí".



Ela ainda cita um personagem que gostaria de interpretar. "Tenho vontade de fazer uma vilã daquelas", comenta a loira, que já atuou nas novelas “Irmãos Coragem”, “Quem É Você?”, “Andando nas Nuvens”, “Uga Uga”, “Da Cor Do Pecado”, “Cobras e Lagartos”, “Eterna Magia”, “Caminho das Índias”, “Avenida Brasil” e “Flor do Caribe”.

Beleza estonteante e chegada dos 50 anos

Além do talento, Rita também impressiona por sua beleza. Aos 50 anos, ela destaca que gosta de se sentir bem e saudável. "Essa idade faz você olhar as coisas com um olhar diferente, sem tanta pressa. Nunca fui tão ligada nessa questão estética. Sempre gostei de me cuidar e estar saudável. Com o passar dos anos, sempre tem algo que vem de recompensa. Mais nova eu não tinha tantas descobertas. Quero a melhor versão da minha idade. Tenho medo de algo que me deixe mais jovem, que mude meu rosto. Acho legal envelhecer", admite.

Vida amorosa

Rita Guedes revela que está livre, leve e solta. "Não estou namorando, estou pegando (risos). Namorei nos Estados Unidos, quando morei lá por dez anos. Quando voltei para o Brasil, vi que namoro à distância era difícil. Esse término do relacionamento foi meio longo, a gente tentou mas não deu. Depois disso, não tive namoros. Só dei uns beijinhos por aí", diverte-se.