'Chocolate com Pimenta' será reprisada pela terceira vez na TV GloboDivulgação

Publicado 25/08/2022 15:18

Rio - Quase 20 anos depois de sua estreia, "Chocolate com Pimenta" será reprisada pela terceira vez, na TV Globo. Ainda sem previsão de estreia, a novela de Walcyr Carrasco substituirá "O Cravo e a Rosa" no "Vale a Pena Ver de Novo", segundo anunciou Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quinta-feira.

Com Mariana Ximenes e Murilo Benício nos papéis principais, a trama foi ao ar pela primeira vez entre setembro de 2003 e maio de 2004, na faixa das 18h. Sucesso de audiência, "Chocolate com Pimenta" voltou a ser transmitido pela TV Globo nos anos de 2006 e 2012, e pelo Canal Viva em 2021.

O folhetim se desenrola na cidade fictícia de Ventura, onde a protagonista Ana Francisca passa a morar após a morte de seu pai. A mocinha desperta o interesse de Danilo, o jovem mais cobiçado da região, e vira alvo da inveja das colegas de classe, como a vilã Olga, vivida por Priscila Fantin. Uma cena que marcou o início da novela foi a festa de formatura em que Ana é ridicularizada ao levar um banho de tinta verde.

Inspirada na ópera "A Viúva Feliz", a trama é ambientada nos anos 1920 e conta com elenco estrelado. Ary Fontoura é Ludovico, o dono da fábrica de chocolates que movimenta a economia de Ventura. Lilia Cabral interpreta Bárbara, a tia de Danilo que se une a Olga para destruir o romance entre o sobrinho e Ana Francisca. Elizabeth Savalla, Drica Moraes e Osmar Prado são alguns dos artistas que reforçam o conjunto.