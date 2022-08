MTV Brasil anunciou integrantes do De Férias com o Ex Caribe: Salseiro Vip - Divulgação

MTV Brasil anunciou integrantes do De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VipDivulgação

Publicado 25/08/2022 15:07



fotogaleria Rio - A MTV Brasil anunciou nesta quinta-feira (25) os nomes dos 10 participantes da nova temporada do "De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP". Será a segunda edição composta por celebridades. O elenco principal conta com nomes já conhecidos dos fãs de reality show.Entre os participantes, destacam-se: Mirella, a funkeira integrou o elenco da décima segunda temporada de "A Fazenda" e da quinta temporada do "Power Couple", ambos da Record TV. Colega de confinamento de Mirella no reality rural, Lipe Ribeiro está de volta para sua terceira participação no programa da MTV. Jhenyfer Dulz, conhecida como Bifão, participou da décima primeira edição de "A Fazenda" e faz seu regresso ao programa de pegação. Mais que autorizada, Lumena Aleluia, eliminada com alto índice de rejeição no "BBB 21", também foi confirmada no elenco do "De Férias".

Gravada na Colômbia, a nova temporada ainda tem em seu elenco: Bruno Magri, Gabriel Rocha, Lucas Albert, Maria Venture, WL Guimaraes e Marina Gregory. A data de estreia da edição 2022 do "De Férias com o Ex" ainda não foi divulgada.