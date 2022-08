Diego Esteves acusa a Universal de tentar extorquir Marcelo Rezende pouco antes de sua morte - Reprodução/Instagram

Diego Esteves acusa a Universal de tentar extorquir Marcelo Rezende pouco antes de sua morteReprodução/Instagram

Publicado 25/08/2022 20:48 | Atualizado 25/08/2022 20:54

Rio - O filho de Marcelo Rezende acusou a Igreja Universal do Reino de Deus de pressionar o apresentador a deixar sua fortuna para a instituição, no dia anterior à morte do jornalista, em setembro de 2017. De acordo com Diego Esteves, dois bispos teriam procurado o ex-âncora do "Cidade Alerta", da RecordTV, quando ele estava internado no Hospital Moriah, em São Paulo, enquanto enfrentava um câncer no pâncreas e no fígado.

fotogaleria

"Meu pai no Brasil, uma figura que trabalhava na Record, o segundo canal mais visto do país. Os donos, sabe quem são? A Igreja Universal do Reino de Deus. Meu pai estava morrendo e o internaram. Ele não queria ser internado, acreditava em terapias alternativas, estava em seu direito de morrer como quisesse", começou Diego no programa 'A La Tarde', do canal argentino América TV, no último dia 18.

Em julho de 2017, Rezende anunciou ter abandonado a quimioterapia para tratar o câncer por cuidados com a alimentação, além de praticar ioga e se agarrar à fé. Durante o desabafo, Diego relembrou o alerta que recebeu de uma funcionária do pai: "O levaram para um hospital que é um dos melhores do mundo, o Hospital Moriah, construído pelo dono da Igreja Universal. Chego e a empregada dele, que trabalhou junto dele por toda a vida, me disse: 'Por favor, tire seu pai daqui'", relatou.

"'Acabaram de chegar dois bispos da igreja, autoridades máximas, e diziam para ele, que estava moribundo: 'Vai doar tudo ou não, Marcelo? Vai doar tudo para a igreja ou não? Diga que sim, Marcelo!''. Foi assim por 15 minutos. Obviamente, nunca disse que sim porque morreu no dia seguinte", completou o filho do ex-Record. Diego acabou se emocionando e foi consolado por colegas de bancada no programa em que é colunista.

O caso voltou à tona, nesta quarta-feira, quando a apresentadora do 'A La Tarde', Karina Mazzocco, fez um pronunciamento em nome da emissora. "Na última quinta, 18 de agosto, entre os diversos temas que abordamos em nosso programa, foram mencionados a Igreja Universal do Reino de Deus e seus líderes doutrinários", iniciou ela.

"Neste comunicado, queremos esclarecer que as opiniões pessoais expressas durante a atração não representam a opinião da Jotax Producciones ou da América TV e que, no caso delas terem gerado algum desconforto na referida instituição, em suas autoridades e, particularmente aos fiéis, enviamos nossas mais sinceras desculpas", disse Karina.

O filho do Marcelo Rezende e que é colunista do A La Tarde (América) denunciou que bispos da IURD queriam ficar com os bens de seu pai quando ele estava morrendo

Hoje a apresentadora pediu desculpas

Vale lembrar que a Universal compra horário no canalpic.twitter.com/7JSigra53F — Televisão Argentina (@tvargentina_) August 25, 2022

Com a repercussão, a Universal divulgou uma nota em que se defende das acusações feitas por Diego Esteves e classifica a declaração do jornalista como "absurda, leviana e mentirosa". "A Igreja Universal do Reino de Deus jamais pediu qualquer doação, ou teve participação na internação de Marcelo Rezende no Hospital Moriah", afirmou a assessoria de comunicação da instituição, nesta quinta-feira.

"A Universal tomará todas as medidas cabíveis contra o autor destas declarações criminosas, bem como contra os caluniadores que se aproveitarem da mentira para atacar a Igreja, seu corpo eclesiástico e seus 7 milhões de fiéis e simpatizantes", completou.