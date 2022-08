Lívia Andrade chega aos Estúdios Globo e ganha abraço de Luciano Huck - Reprodução Internet

Publicado 26/08/2022 08:48

Rio - A apresentadora Lívia Andrade, de 39 anos, chegou aos Estúdios Globo para seu primeiro dia de trabalho com direito a muito luxo. Ela mostrou no Instagram, na tarde de quinta-feira, os bastidores de sua chegada e o momento em que foi recebida com um abraço de Luciano Huck. "Cheguei", escreveu Lívia na legenda do vídeo, que também foi compartilhado pelo Instagram oficial do "Domingão".

Lívia Andrade vai fazer parte da bancada da próxima temporada do quadro "Acredite Em Quem Quiser", ao lado do padre Fábio de Melo e de dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo. A apresentadora ganhou um camarim com seu nome na porta e também um roupão.

Lívia Andrade começou na televisão aos 13 anos, no programa "Fantasia", do SBT. Mais tarde, ela foi "Mallandrinha", assistente de palco de Sérgio Mallandro, na TV Gazeta. Durante muitos anos, a apresentadora integrou o time do "Programa Silvio Santos". Mais tarde, ela foi "promovida" e se tornou uma das apresentadoras do "Fofocalizando", que hoje é comandado por Chris Flores. Lívia chegou a conciliar por um tempo o "Programa Silvio Santos" e o "Fofocalizando". Ela deixou a emissora em 2020.