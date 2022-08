André Luiz Frambach vive o ex-atleta Rico em 'Cara e Coragem' - fotos Globo/divulgação

Publicado 30/08/2022 07:00

Rio - Após fazer sucesso como galã em produções da Netflix, o ator André Luiz Frambach fez seu retorno à TV Globo como o personagem Rico, da novela "Cara e Coragem". Na trama de Claudia Souto, o jovem de 25 anos assume o papel de um ex-atleta que decide se aventurar no mundo dos dublês depois de conhecer Pat (Paolla Oliveira), Moa (Marcelo Serrado) e Ítalo (Paulo Lessa). Feliz com o papel, o artista relembra o momento em que foi convidado para se juntar ao elenco, que ainda conta com nomes como Taís Araújo e Ícaro Silva.

"Eu estava iniciando as gravações de 'Temporada de Verão', em Ilhabela, São Paulo, quando recebi a ligação para o teste. Expliquei que estava no meio de um trabalho, mas que adoraria. Fiz o teste e, depois de uns dois dias, recebi a resposta. Lembro que estava na praia, tinha acabado de gravar e foi quando eu recebi a notícia de que seria o Rico de 'Cara e Coragem'. Foi cena de filme: estava na praia com o pôr do sol e recebendo essa notícia maravilhosa", conta.

O papel do campeão de surfe marca a volta de André às novelas três anos depois de 'Éramos Seis', em que o ator integrou o elenco principal junto com Glória Pires e Danilo Mesquita. Dessa vez, o desafio estava em se preparar fisicamente para interpretar Rico, que abre mão do esporte e da vida de herdeiro para se juntar à agência de dublês 'Coragem.com'. Acostumado a praticar esportes, o ator leva seu próprio 'lifestyle' para as gravações das cenas que envolvem esportes radicais como o parkour, que aprendeu para a trama.

"Eu sou ligado a muitos tipos de esportes. Já sou muito ligado ao mar, à água, surfo, gosto da adrenalina, do desafio. Então, toda essa parte esportiva que o André tem ajudou muito ao Rico. Jogo vôlei, tênis, futebol, ando a cavalo… Faço muita coisa e gosto de fazer todas essas coisas. E o parkour sempre foi uma atividade que eu quis fazer, mas por falta de oportunidade e conhecimento, eu nunca tinha feito", comenta.

Por outro lado, o artista confessa que entrar na pele de Rico não foi tão simples quanto parece. "É um desgaste físico muito grande e, neste caso, até maior que o mental. Além das muitas cenas de ação, não abro mão nunca de fazer minhas atividades físicas em casa, academia, crossfit, porque sei que isso também me dá mais energia e gás para gravar as cenas. E para manter sempre o vigor, tenho uma equipe de personal trainer, fisioterapeuta, endocrinologista e nutricionista, que me ajuda muito!"

Vida pessoal

A estreia de "Cara e Coragem" na faixa das 19h aconteceu poucas semanas antes de André Luiz assumir o namoro com a atriz Larissa Manoela, que protagonizou "Além da Ilusão", também na TV Globo. O casal de artistas já havia se relacionado após as gravações do filme "Modo Avião", da Netflix, mas, na época, o romance não durou. Em julho deste ano, os dois confirmaram que estão juntos novamente e não escondem a paixão que sentem um pelo outro com declarações constantes nas redes sociais.

"Eu e Lari nos conhecemos nos testes de 'Modo Avião'. Fizemos um filme lindo, com bastante profissionalismo e, depois de um ano e pouco, ela já solteira e eu também, decidimos nos conhecer melhor. Na época, conversamos e vimos que não era o melhor momento por diversos aspectos e, agora, após mais um ano, nos reencontramos com mais maturidade e consciência sobre nossos sentimentos e decidimos nos dedicar um ao outro. Quando é para ser, é!", declara o ator sobre a nova fase que vive com a ex-Carrossel.

Além do relacionamento amoroso, o galã revela o desejo de renovar a parceria com a amada na frente das câmeras. "Seria incrível a gente poder trabalhar junto novamente, independente de sermos namorados ou não. Isso sempre foi uma vontade desde que terminou o 'Modo Avião'. A gente brinca que deveria ter o (Modo Avião) 2", diz, aos risos. "Temos essa vontade independente da nossa relação pessoal. O desejo é pela nossa parceria, profissionalismo. Ser namorado vai ser ótimo para a gente estudar junto em casa e poder elaborar nossos personagens, com certeza!", garante André.