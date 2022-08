Bella Campos se emociona com últimas cenas de Muda em 'Pantanal' - Reprodução/Instagram

Bella Campos se emociona com últimas cenas de Muda em 'Pantanal'Reprodução/Instagram

Publicado 26/08/2022 18:15

Rio - Sucesso de audiência na TV Globo, o remake de "Pantanal" está perto de entrar em sua fase final. Nesta sexta-feira, Bella Campos surgiu emocionada com a gravação dos últimos capítulos da novela em que interpreta a Muda. Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou um desabafo antes de filmar momentos finais da trama de Bruno Luperi.

"Eu pago de durona, e até hoje eu não tinha chorado, lendo os capítulos finais. Mas hoje eu vou gravar um final de ciclo tão lindo que eu já estou emocionada antes de começar", brincou ela, sem segurar as lágrimas. "Tá acabando", completou Bella.

Mais tarde, a artista foi flagrada em um vídeo compartilhado por Guito, que dá vida ao peão Tibério e faz par romântico com Bella. No registro, os dois aparecem deitados no chão de uma sala, enquanto os cinegrafistas preparam as câmeras para filmar as últimas cenas do casal.

Com previsão de chegar ao fim em outubro, a novela "Pantanal" será substituída por "Travessia" na faixa das 21h. A trama de Gloria Perez traz Chay Suede, Lucy Alves e Romulo Estrela como os protagonistas e marca a estreia de Jade Picon como atriz. Giovanna Antonelli também integra o elenco do folhetim, reprisando seu papel como a delegada Helô, de "Salve Jorge".

