Isadora Cruz é a protagonista de 'Mar do Sertão'JOAO COTTA / TV Globo

Publicado 29/08/2022 14:46

Rio - Em sua primeira semana no ar, "Mar do Sertão", trouxe bons resultados para a TV Globo. Em São Paulo, a novela de Mario Teixeira marcou 20 pontos e 35% de participação. É o melhor índice de uma primeira semana de novela das seis das últimas cinco novelas, empatando somente com "Nos Tempos do Imperador".

No Rio de Janeiro, a trama registrou 23 pontos e 40% de participação. É a melhor audiência de primeira semana de uma novela das seis das cinco novelas anteriores, empatando com "Nos Tempos do Imperador" e "Novo Mundo (Edição Especial)".