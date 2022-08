Erika Schneider relembra demissão do Domingão do Faustão - Reprodução de vídeo

Publicado 30/08/2022 15:19 | Atualizado 30/08/2022 15:36

Rio - Erika Schneider deu detalhes de sua saída do balé do 'Domingão do Faustão', durante sua participação no programa 'Foi Mau', apresentado por Maurício Meirelles, na Rede TV!, na noite desta segunda-feira. A influenciadora digital revelou que foi demitida da atração global por videochamada no ano passado.

"Fui demitida por videochamada e foi uma fase bem difícil, porque foi bem na pandemia. Ficamos praticamente quase um ano sem trabalhar, porque ninguém entendia muito o que estava acontecendo. Nossas reuniões e até os ensaios eram por videochamada", disse ela, que trabalhou durante dez anos no programa. "Logo em seguida o Fausto (Silva) saiu também. Foi pra Band", completou.

No entanto, ela disse enxergar o lado bom das coisas. "Foi bom para dar uma refrescada, acho que tudo tem um porquê. Foi um divisor de águas na minha vida, em todos os sentidos (…) Você precisa passar por situações como essa para fazer novas situações acontecerem e foi isso que aconteceu comigo", analisou.