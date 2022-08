Juliette grava versão de 'Deus Me Proteja' para a novela 'Mar do Sertão' - Montagem/Instagram/João Cotta/TV Globo

Juliette grava versão de 'Deus Me Proteja' para a novela 'Mar do Sertão'Montagem/Instagram/João Cotta/TV Globo

Publicado 30/08/2022 17:18

Rio - Juliette Freire segue crescendo em sua carreira como cantora e celebrou uma nova conquista nas redes sociais. É que a voz da ex-BBB embalou os créditos no final do capítulo de "Mar do Sertão" desta segunda-feira, na TV Globo. A artista gravou uma nova versão da música "Deus Me Proteja", de Chico César, especialmente para a trilha sonora da novela das 18h.

fotogaleria

"Que emoção! Sem palavras para descrever o que estou sentindo ao ver a minha versão dessa música tão linda na novela!", comemorou Juliette, nesta terça-feira, em postagem no Twitter. A campeã do "BBB 21" ainda recebeu o carinho dos fãs: "Essa é a primeira de muitas", comentou uma seguidora. "Feliz, emocionada e orgulhosa. Você merece tanto", disse outra internauta.

Que emoção!! Sem palavras para descrever o que estou sentindo ao ver a minha versão dessa música tão linda na novela! Quem aqui assistiu??



Vídeo reprodução: Rede Globo pic.twitter.com/u8sdCxxTML — Juliette (@juliette) August 29, 2022

Vale lembrar que a canção marcou a trajetória de Juliette no reality da TV Globo, sendo citada, e cantada, pela ex-sister diversas vezes durante o programa. A faixa acabou entrando para o setlist da primeira turnê nacional da cantora e está disponível em versão ao vivo nas plataformas digitais.

Escrita por Mario Teixeira e com direção de Allan Fiterman, "Mar do Sertão" estreou no último dia 22, substituindo "Além da Ilusão" na faixa das 18h. Na trama, Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé) são muito apaixonados, mas acabam sendo separados após Zé Paulino sofrer um acidente e ser dado com morto. Ele volta à fictícia cidade de Canta Pedra, onde se passa o folhetim, cerca de 10 anos depois, mas encontra Candoca casada com seu grande rival, Tertulinho (Renato Góes).