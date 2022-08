Internautas acreditam que silhueta misteriosa pertence ao ex-BBB Arthur Picoli - Reprodução Internet

Internautas acreditam que silhueta misteriosa pertence ao ex-BBB Arthur PicoliReprodução Internet

Publicado 31/08/2022 10:25

Rio - A Record TV já está começando a divulgar algumas pistas dos possíveis participantes de "A Fazenda 14". O programa tem data de estreia prevista para o dia 13 de setembro. Uma brincadeira no perfil europeu da emissora deixou os internautas com a pulga atrás da orelha e muitos já falam que o ex-BBB Arthur Picoli é um dos famosos que estarão no reality show rural.

O perfil da Record TV Europa divulgou uma arte de uma silhueta de corpo inteiro com a seguinte pergunta: "será que este famoso vai entrar na sede?". "Conseguem adivinhar quem se esconde por atrás da silhueta? ATENÇÃO: Em momento algum estamos a revelar os nomes verdadeiros dos novos peões!", dizia a legenda.

Os fãs brasileiros do reality logo começaram a especular que a silhueta pertence ao ex-BBB Arthur Picoli. Com isso, Arthur resolveu se pronunciar e disse que não estará no reality show. "Gente, entendam, se eu fosse para a Fazenda, eu ia falar. Não vou pra 'Fazenda' e não vou mais tocar no assunto. É engraçado, mano, porque toda hora eu sou jogado lá pra dentro, mas eu não vou. Real, eu não vou", declarou.

Ele confirmou ter recebido o convite, mas recusou a oferta porque espera um possível contrato para a Copa do Mundo, que vai acontecer em novembro deste ano. "Houve proposta, mas não dá para ir. Tem uma marca aí que se a gente fechar na Copa do Mundo vai ser um 'boom' e eu estou bem confiante", finalizou.