Bruno Luperi comenta saída de Gabriel Sater de ’Pantanal’Reprodução

Publicado 31/08/2022 11:21

Rio - Bruno Luperi, que está adaptando a novela "Pantanal", de autoria de seu avô, Benedito Ruy Barbosa, participou do "Encontro", na manhã desta quarta-feira. Durante o bate-papo com a plateia, o autor foi questionado sobre o personagem Xeréu Trindade, de Gabriel Sater, que deixou a trama.

"O Brasil fez uma campanha 'Fica Trindade', virei 'persona non grata'. Mas o Trindade é um personagem cativante, sou apaixonado por ele e pela concepção. Na adaptação, ele ganha requintes de muita sensibilidade, deu para trabalhar muito as várias camadas do personagem", iniciou Luperi, que também contou que foi "muito duro" para Gabriel Sater deixar o personagem.

"Para a novela ter sido filmada, ela foi escrita durante a pandemia. O Pantanal tem o regime das águas, da seca e da cheia, então nós precisávamos da novela toda escrita antes de ela ir ao ar. Porque, dependendo das condições climáticas, nós não poderíamos gravar. Então é uma obra fechada, a gente teve que acreditar em algumas coisas. E o Trindade tem o caminho que a trama permite. Não posso adiantar muito, mas com certeza é um personagem que vai deixar saudade", disse o autor, ao responder uma pergunta sobre um possível retorno do personagem.

"As pessoas falam muito do que vão fazer quando 'Pantanal' acabar e eu falo: 'assistam 'Travessia', vai ser ótima também'", disse o autor, que também comentou o final de outra personagem muito querida, Maria Bruaca, vivida por Isabel Teixeira.

"Termina extremamente feliz do jeito que ela merece", adiantou. "Ela tem dois ficares. O primeiro e mais importante, ela aprende a ficar bem consigo mesma. É uma construção da autoestima que foi destruída. Ela resgata o amor próprio. E, depois, ela vai ter o homem dela, né? Tá chegando aí, vamos ver", disse o autor, sem revelar com quem a personagem vai ficar.