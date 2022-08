Sandra Annenberg posa em frente ao famoso quadro de Pedro Américo que ilustra o ’grito do Ipiranga’ - Fernando Gueiros / TV Globo

Sandra Annenberg posa em frente ao famoso quadro de Pedro Américo que ilustra o ’grito do Ipiranga’Fernando Gueiros / TV Globo

Publicado 31/08/2022 12:02

Rio - O "Globo Repórter" desta sexta-feira mostrará os bastidores da reabertura do Museu do Ipiranga e da grandiosa reforma do edifício-monumento, a partir da perspectiva de quem trabalhou na recuperação do patrimônio histórico. São brasileiros que também compartilharam suas histórias pessoais, como o paraense, que atuou como pintor na obra, e sonha em ser cantor.

fotogaleria

A apresentadora Sandra Annenberg, que esteve no museu para gravar o programa, fez o registro de uma das estrelas da reinauguração: o famoso quadro de Pedro Américo que ilustra do “grito do Ipiranga”. A obra, que estará exposta do Salão Nobre, foi totalmente restaurada para a comemoração do fato histórico. Além de Sandra, os repórteres Janaína Lepri e Filippo Mancuso estão à frente do programa, que vai ao ar depois de ‘Pantanal’, e faz parte da programação especial da TV Globo sobre o Bicentenário da Independência do Brasil.

A programação inclui a série "Símbolos da Independência", que o ‘Jornal Hoje’ começa a exibir nesta quarta-feira, com sete episódios. Ela apresenta os símbolos da independência: objeto e lugares que existem até hoje e que são testemunhas dessa história.

“Não são símbolos óbvios, como a bandeira e o hino. São a mesa onde foi escrito o Manifesto do Fico, a igreja onde Dom Pedro foi coroado, a Casa do Grito, em São Paulo, são tesouros que herdamos, como as obras da Biblioteca dos reis de Portugal , e um ícone popular , o carro do Caboclo, um símbolo da independência na Bahia, com uma imagem que desfila nas festas da independência por lá”, explica a repórter Monica Sanches.