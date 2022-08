Luisa Marilac é confundida com suspeita de crime por telejornal da TV Globo - Reprodução do Instagram

Luisa Marilac é confundida com suspeita de crime por telejornal da TV GloboReprodução do Instagram

Publicado 31/08/2022 12:40

Rio - Dona do bordão 'Bons drinks', Luisa Marilac foi surpreendida com um grave erro cometido pelo 'SPTV', da TV Globo, apresentado por José Roberto Burnier, nesta terça-feira. O telejornal usou, por engano, um vídeo da youtuber de 44 anos na notícia de uma mulher trans que foi presa suspeita de matar o amigo e assumir a identidade dele para ficar com os bens. "Globo do céu, quer me matar?", reagiu Luisa ao compartilhar o vídeo da reportagem no Instagram.

fotogaleria

Após a repercussão do caso, o apresentador José Roberto Burnier pediu desculpas à Luisa pela gafe. "No inicio do jornal, nós falamos de um crime lá em São Bernardo e mostramos um vídeo da youtuber Luisa Marilac como se fosse a suspeita Mariana Elisa Rimes Paulo. O vídeo foi passado pela polícia, porque Mariana tinha postado esse vídeo nas redes sociais dela. Agora pouco, o delegado falou com nossa produção e admitiu o erro. À Luisa Marilac e aos nossos telespectadores, pedimos desculpas", disse ele, antes do encerramento do jornal.

Luisa, então, voltou a sua rede social para compartilhar a retratação da emissora. "Globo do céu não faz isso comigo, não. Sempre tive o sonho de aparecer na Globo, mas não assim. Espero que as pessoas entendam isso, pelo amor de Deus. Estamos vivendo um mundo louco. Tenho medo", desabafou.

Apesar do pedido de desculpas, a TV Globo foi criticada pelos internautas. "Absurdo sem precedentes! Irresponsável e criminoso veicular a imagem de alguém neste contexto sem checar. Surreal!", comentou um. "Luisa, isso não pode passar batido. Esse erro deles coloca sua segurança em risco. Pede ajuda pra algum bom advogado e processa eles", opinou outro. "Tá viva depois dessa? Acho que eu morria!!! Meu coração não dava conta não!", destacou um terceiro.

Veja os vídeos:







Ver essa foto no Instagram A post shared by Luisa Marilac Da Silva (@luisamarilacc)