Silvero Pereira compartilha registros da última gravação de comitiva na novela ’Pantanal’Reprodução / Instagram

Publicado 01/09/2022 12:09 | Atualizado 01/09/2022 12:14

Rio - Silvero Pereira usou as redes sociais, na noite de quarta-feira, para compartilhar registros da gravação da última comitiva de "Pantanal", realizada na região do Mato Grosso do Sul. No Instagram, o ator publicou imagens em que aparece ao lado de outros artistas, como Marcos Palmeira, José Loreto e Juliano Cazarré e aproveitou para escrever sobre a emoção de viver esse momento.

"Última lida dessa comitiva... Ainda falta um tempo no ar, mas a cada cena finalizada no set é um aperto no coração", iniciou o ator, que na trama, interpreta o personagem Zaquieu. "É muita emoção e honra dividir essa experiência com esses gigantes de frente e atrás das câmeras", acrescentou.

Ao falar sobre os ensinamentos adquiridos nas gravações da obra, Silvero ressaltou o companheirismo dos colegas de trabalho. "'Pantanal' me ensina tanta coisa! Desde um galope, uma escuta, um olhar de carinho, até as risadas e o profissionalismo. Ai, ai... Já está batendo forte essa despedida, que ao mesmo tempo ficará para sempre, ecoando amor por tudo isso!", finalizou.