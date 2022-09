Sonia Abrão retorna ao programa 'A Tarde é Sua' - Reprodução/RedeTV!

Publicado 05/09/2022 18:47

Rio - Após receber alta hospitalar, Sonia Abrão está de volta ao programa 'A Tarde é Sua', da RedeTV!. Nesta segunda-feira, a apresentadora retomou o comando da atração após ficar quase um mês afastada do formato. Em 16 de agosto, a jornalista foi diagnosticada com covid-19 e, depois, foi internada para tratar uma pneumonia bacteriana.

“Pois é, finalmente apareci. Olha, a voz está meia-boca, mas nós estamos aqui”, declarou Sonia, na abertura do programa. A apresentadora preferiu não dar detalhes sobre os momentos que enfrentou durante a internação e seguiu com as notícias sobre os famosos.

Na última sexta-feira, Sonia Abrão celebrou ao receber alta do hospital onde estava internada desde o dia 29 de agosto para tratar uma pneumonia. Ao dar entrada na unidade de saúde, a apresentadora explicou que a bactéria havia sido foi descoberta em fase inicial e poderia ser tratada em casa. No entanto, os remédios podem causar arritmia.

"Poderia tratar em casa - como foi com a Covid - mas como são necessárias doses altas de corticoide, que me provocam crises de arritmia, preciso ficar no hospital para ser monitorada e evitar que isso aconteça", disse ela, na ocasião, em postagem nas redes sociais.