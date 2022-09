Alexandre Nero retorna ao papel de Stênio em 'Travessia', 10 anos depois de 'Salve Jorge' - Reprodução/Instagram

Publicado 05/09/2022 20:48

Rio - Alexandre Nero animou os fãs, nesta segunda-feira, ao publicar no Instagram as primeiras fotos em que reaparece caracterizado como o advogado Stênio Alencar, de "Salve Jorge". Dez anos depois que a novela de Gloria Perez foi ao ar na TV Globo, o ator retoma o papel em "Travessia", prevista para estrear em outubro, substituindo "Pantanal" na faixa das 21h.

"O advogado Stênio posando com Lisboa ao fundo. A legenda dessa foto em seu perfil seria: 'Não deixe que o medo te paralize, continue na luta, por que tudo vai dar certo. Boa tarde'. Ele é desses, mas tem bom coração", brincou o artista, na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs comemoraram o retorno do personagem que fez sucesso pelo par com Giovanna Antonelli na pele da delegada Helô, que também estará na nova novela da Globo. "Vai arrebentar, irmão!", disse o ator Roberto Birindelli. "Só falta a foto com a esposa!!! A delegada não vai gostar nada do Stênio blogueirinho (risos)", brincou uma seguidora.

