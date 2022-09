Marcos Mion - Reprodução/Twitter/Globo

Marcos Mion Reprodução/Twitter/Globo

Publicado 06/09/2022 14:49

Rio - O 'Sobe o Som' está de volta ao 'Caldeirão com Mion', da TV Globo, a partir deste sábado. O apresentador Marcos Mion, de 43 anos, vibra com o retorno do quadro e explica que a disputa musical era muito pedida pelo público que acompanha o programa.

fotogaleria

"A volta do 'Sobe o Som' é o famoso 'atendendo a pedidos' (risos). É um dos quadros que o público mais pede nas redes sociais, foi amor à primeira assistida na estreia. Para mim também é uma alegria voltar com o primeiro quadro que apresentei na Globo, que foi criado para a minha chegada ao Caldeirão", afirma Mion.



A banda ‘Lucio Mauro e Filhos’ está mais do que preparada para o jogo. Neste sábado participam da disputa as duplas Flávia Alessandra e Giulia Costa contra Vitória Strada e Marcella Rica, que terão de descobrir qual atração musical está atrás do telão se quiserem levar para casa o Lucinho Prateado - sim, elas já ganharam o Bronzeado.



Relembre a dinâmica do ‘Sobe o Som’



São quatro rodadas e o game começa com uma das duplas escolhendo um número no telão com a dica sobre uma das atrações. Em seguida, a banda do programa toca um instrumento da música para a dupla tentar adivinhar qual é o artista. Cada rodada tem o valor máximo de 50 pontos, e a cada instrumento inserido na melodia a pontuação diminui em 10 pontos. A dupla da rodada pode pedir para a banda tocar a música novamente, com um novo instrumento, até três vezes. Quando a rodada passa a valer 20 pontos, os outros concorrentes podem entrar no jogo para uma disputa no botão - quem bater primeiro pode dar seu palpite. Se alguém “chutar” ao longo do jogo e errar, passa a vez para a dupla adversária. Se a dupla acertar qual é o artista que está escondido atrás do telão ganha os pontos correspondentes da rodada e o público, de quebra, ganha uma super apresentação musical.