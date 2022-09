Lays vence ’MasterChef Brasil’ 2022 - Melissa Haidar/Band

Lays vence ’MasterChef Brasil’ 2022Melissa Haidar/Band

Publicado 07/09/2022 09:57 | Atualizado 07/09/2022 12:41

Rio - Lays foi a grande campeã da nona temporada do "MasterChef Brasil 2022". A designer de 29 anos venceu a final contra a engenheira Fernanda, de 39, no último episódio da edição, exibido pela Band na noite desta terça-feira (06).

fotogaleria

Com um menu que contava um pouco da sua história, a paulista apresentou a fusão entre Brasil e Japão com pratos delicados que, segundo os jurados, estavam potentes no sabor e com técnicas bem aplicadas. “Trabalho duro recompensa", afirmou a cozinheira amadora, que serviu vieiras grelhadas, lagosta confitada e sorvete de missô.

"Era um peso enorme e me trazia angústia. É maravilhoso usar minha dedicação e estudo no que eu quero. Uma paz, liberdade, saber quem eu sou. Não precisar me encaixar em caixinhas de qual não faço parte", declarou Lays, que foi muito elogiada pelos jurados.

"Você entrou aqui uma menina e hoje eu vejo você uma mulher, uma ótima cozinheira, que dá pra enfrentar o que você quiser na sua vida", declarou Fogaça. "Tua cozinha é muito equilibrada, você trabalha muito bem o doce e o salgado", disse Helena Rizzo.

"MasterChef Brasil" é um reality show de culinária, baseado na franquia original de mesmo nome exibido pela BBC no Reino Unido. Vários cozinheiros amadores disputam o prêmio de R$ 250 mil reais, uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu, em Paris, um carro e o troféu MasterChef.