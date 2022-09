Adriane Galisteu - Antonio Chahestian/Record TV

Rio - Está quase na hora de abrir a porteira! O reality show 'A Fazenda 14', da Record TV, estreia nesta terça-feira, às 23h, com o comando de Adriane Galisteu. Nesta edição, os 20 participantes vão disputar um prêmio total de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para o grande vencedor, e R$ 500 mil em outras recompensas, distribuídas ao longo da competição em provas extras ou atividades especiais. Uma das grandes novidades deste ano é o Espaço do Fazendeiro, um rancho VIP para que o líder da semana leve seus aliados. Em relação aos bichos, o touro e as lhamas (mãe e filhote) marcam presença em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo.

Em entrevista a O DIA, Adriane Galisteu adianta mais novidades do reality rural, do qual não esconde ser fã, e comenta expectativa para o início da atração. "Não escondo mesmo (risos), sou fã de reunir a turma no sofá de casa e comentar cada detalhe do programa. As expectativas são as melhores possíveis, estou muito animada para essa edição. Chega bate um nervoso! Essa é uma edição que promete muito, inclusive, as novidades. Uma delas é que é o primeiro reality do mundo que terá um metaverso, ou seja, uma coisa super inovadora para todos e pra mim também. Teremos uma fazenda virtual onde a turma de casa poderá ser um peão. Olha que legal! Teremos também mais nove câmeras espalhadas na sede, serão 24 horas com a turma através do PlayPlus", enumera a apresentadora.

Em seu segundo ano no comando de "A Fazenda", a loura admite que está cada vez mais à vontade neste formato de programa. "Precisava me encontrar, foi difícil no início, mas, hoje sei diferenciar bem até porque temos que separar bem o profissional e o pessoal, hoje sou totalmente imparcial. O que também não me impede de dar as minhas tuitadas e comentários nas minhas lives durante o programa, quem me acompanha sabe", frisa ela, que abre o jogo e revela se participaria da atração. "Olha! Não sei. Às vezes penso que sim outras penso que não, mas, se eu participasse e eu visse injustiça ou pisassem no meu pé o bicho pegaria real, confesso. Sou ariana, meu bem, então, imagina", diz Galisteu, aos risos.

Durante a coletiva de imprensa do reality show, Adriane opina sobre o que o campeão precisa ter. "Inteligência emocional faz a diferença. Às vezes a gente acha que está preparado, mas não está preparado para a convivência, para aquele momento da solidão, da saudade. Tem outras coisas que envolvem, não só o participar bem ou o precisar do dinheiro, são muitos ingredientes que fazem um campeão no reality".

Entre os participantes já confirmados, até o fechamento desta edição, estão Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin; a funkeira Ellen Cardoso, o ator Iran Malfitano, a influenciadora digital Ruivinha de Marte, a ex-participante do "Power Couple" Deborah Albuquerque, a ex-BBB Kerline Cardoso, o ex-padrasto de Neymar Tiago Ramos, e o ator Thomaz Costa.

Diretor da atração, Rodrigo Carelli revela como é feita a escolha dos peões. "O primeiro listão tem mais de 100 pessoas. Depois, a gente começa uma sondagem. Ela (a lista) muda, fica com 50, 60 (pessoas). E a gente faz entrevistas até chegar nesses 20 nomes. É um quebra-cabeça grande, a gente precisa ter personalidades complementares, variedades. Principalmente, gente que quer competir, que queira ganhar", afirma.

Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, foi anunciada como integrante do Paiol. Repetindo o feito da temporada passada, quatro concorrentes disputarão a preferência do público e precisarão agradar os telespectadores para garantir a última vaga no reality rural. A dinâmica do programa continua a mesma, segundo Carelli. "Segunda-feira tem prova de fogo, terça tem a votação, quarta teremos prova do fazendeiro, quinta eliminação...", enumera o diretor.

Adriane Galisteu acredita que o 'fogo no feno' vai demorar a acontecer na sede de "A Fazenda". "Todo mundo na primeira, na segunda semana, se segura um pouquinho. As coisas acontecem depois da prova do Fazendeiro, da eliminação. Acho que vai demorar um pouco pra faísca começar a rondar Itapecerica. Mas já estou preparada para ficar com a ferradura em uma mão, o chicote na outra", brinca a apresentadora.

Rancho VIP para o Fazendeiro

Nesta edição, o fazendeiro terá uma grande regalia: o acesso ao Rancho. "É um local VIP para o fazendeiro levar seus principais aliados. É a mesma área do paiol, só que refeito, remodelado para ser o rancho do fazendeiro. Lá vai ter um monitor pra gente rodar algumas coisas eventualmente pra eles, o mais legal é que vai ter sempre uma atividade acontecendo lá: uma festinha, um game, algo que a gente vai propor pra eles lá. Também vão ter bebidinhas", adianta Rodrigo Carelli.