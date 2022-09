José Loreto - Reprodução/Instagram

Publicado 08/09/2022

Rio - José Loreto usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para iniciar as despedidas de "Pantanal". O ator que interpreta o peão Tadeu compartilhou um vídeo em que aparece com os colegas de elenco e a equipe nos bastidores da novela. Além do registro publicado no Instagram, o artista ainda emocionou com a legenda da publicação.

"O nosso mundo gira em torno de 'Pantanal' há mais de um ano. Agora falta um pouco mais de um mês para acabar a novela. Nosso coração palpita de saudade precoce. Como bicho nos embrenhamos no mato e renascemos das árvores e das águas. Nos multiplicamos em elenco e equipe pulsando por uma cena. E sem dúvida, crescemos além do imaginado e do imaginário, por que encontramos em nosso público, nosso eco", declarou Loreto.

Nos comentários, fãs e amigos se juntaram ao ator no clima de despedida da trama, que será substituída por "Travessia" em outubro. "Pra sempre", disse Renato Góes, que deu vida a Zé Leôncio na primeira fase do folhetim. "Caiu um cisco nos zói", brincou Leandro Lima, o Levi. "Meu coração", escreveu Dira Paes, que interpreta Filó.

