Regina Casé e Mariana Nunes posam nos bastidores de gravação de ’Todas as Flores’, novela original do Globoplay - Globo / Estevam Avellar

Publicado 09/09/2022 16:02

Rio - As atrizes Regina Casé e Mariana Nunes posaram para fotos nos bastidores de gravação da novela "Todas as Flores", que estreia em outubro no Globoplay. Elas dão vida a Zoé e Judite na trama, escrita por João Emanuel Carneiro. São inimigas em cena, mas a rivalidade fica só na ficção.

‘Todas as Flores’ é um conto de fadas moderno, um thriller contemporâneo regado por histórias de amor, vingança e superação. Maíra (Sophie Charlotte) foi criada pelo pai em Pirenópolis, em Goiás, acreditando que a mãe tivesse morrido. Uma mentira que seu pai contou para proteger a filha do desprezo da mãe, que a rejeitou quando soube que a filha nasceu com uma deficiência. Muitos anos depois, Maíra se depara com uma desconhecida a sua porta. É Zoé (Regina Casé), sua mãe. Sem revelar sua verdadeira intenção, Zoé reaparece pedindo perdão à filha por tê-la abandonado.

Como em um sonho que se transforma em pesadelo, Maíra vivencia as mais fortes emoções de sua vida. No mesmo dia em que descobre que sua mãe está viva, seu pai morre. Sem desconfiar de nada, Maíra embarca para o Rio de Janeiro, onde será usada pela mãe para garantir a sobrevivência de sua irmã caçula, Vanessa (Letícia Colin). E o que seria um recomeço feliz ao lado da sua família se transforma em uma longa e perigosa jornada para Maíra.