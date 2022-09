Cristiana Oliveira e Alanis Guillen: Juma Marruá da primeira edição e do remake de Pantanal, respectivamente - Reprodução/Instagram

Cristiana Oliveira e Alanis Guillen: Juma Marruá da primeira edição e do remake de Pantanal, respectivamente Reprodução/Instagram

Publicado 12/09/2022 12:52 | Atualizado 12/09/2022 12:57

Rio - Cristiana Oliveira ficou emocionada ao participar do remake de "Pantanal". A atriz, que interpretou Juma Marruá na primeira versão da trama, posou ao lado de Alanis Guillen, a protagonista da nova edição, e como foi a experiência no set.

"Dia de participação na novela 'Pantanal'", começou ela. "Foi divertido, emocionante, rolou saudosismo, lembranças, muito amor envolvido. Foi delicioso conhecer atores que estão sendo brilhantes em seus papéis, e ver o quanto eles respeitam a nossa história! Foi uma troca de carinho, palavras lindas, e olho no olho", escreveu na legenda publicação do Instagram com várias fotos com o elenco da novela.

Além de Cristiana, as atrizes Ingra Liberato e Giovanna Gold foram convidadas para participações especiais, assim como o cantor Sérgio Reis.