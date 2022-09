Leonardo Bittencourt e Carla Diaz voltam a contracenar como Daniel Cravinhos e Suzane Von Richthofen - Divulgação

Leonardo Bittencourt e Carla Diaz voltam a contracenar como Daniel Cravinhos e Suzane Von RichthofenDivulgação

Publicado 12/09/2022 15:49 | Atualizado 12/09/2022 15:50

Rio - Carla Diaz usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para confirmar a sequência dos filmes em que interpreta Suzane Von Richthofen. A atriz divulgou as primeiras imagens do longa que se passa após os acontecimentos dos filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou meus Pais", lançados simultaneamente em setembro do ano passado, no Amazon Prime Video.

fotogaleria

"Se você viu os filmes: 'A Menina que Matou os Pais' e 'O Menino que Matou meus Pais', chegou a hora de saber a verdade. Vem aí, a confissão!", escreveu a ex-BBB, na legenda de postagem no Instagram. Intitulado 'A Menina que Matou os Pais - A Confissão', o terceiro filme da saga traz Carla Diaz novamente como a protagonista, ao lado de Leonardo Bittencourt e Allan Souza Lima, que dão vida aos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, respectivamente.

Sem revelar a previsão de estreia do longa, a artista contou detalhes sobre a produção que resgata o assassinato chocante de Manfred e Marísia Von Richthofen: "O filme vem para atender aos inúmeros pedidos do público em conhecer os passos dos três acusados após o crime, além dos bastidores da investigação que culminou na prisão dos envolvidos", disse Carla.

Confira: