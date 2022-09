Os participantes de ’A Fazenda 14’ foram revelados na noite desta segunda-feira - Reprodução

Os participantes de ’A Fazenda 14’ foram revelados na noite desta segunda-feiraReprodução

Publicado 13/09/2022 07:59

Rio - A RecordTV anunciou, na noite desta segunda-feira, os 20 participantes de "A Fazenda 14". Também foram revelados ao público quem serão os cinco convidados do paiol: André Santos, Bia Miranda, Claudia Baronesa, MC Créu e Suzi Sassaki. A votação para definir qual deles entrará no programa também foi aberta.

fotogaleria

O nomes da funkeira Moranguinho, da blogueira Ruivinha de Marte, da ex-participante do "Power Couple" Deborah Albuquerque, dos atores Thomaz Costa e Iran Malfitano, da viúva de MC Kevin Deolane Bezerra, da ex-BBB Kerline Cardoso e do ex-namorado da mãe de Neymar Tiago Ramos já haviam sido informados anteriormente.

A pré-estreia de "A Fazenda", então, revelou os outros 12 participantes e os mostrou em Itapecerica da Serra. Também estarão no reality show o ex-Casamento às Cegas Shayan Haghbin, a ex-participante do "De Férias com o Ex" Ingrid Ohara, a ex-dançarina da Gang do Samba Rosiane Pinheiro, o ex-participante do "De Férias com o Ex" Vini Buttel, a funkeira Tati Zaqui, o jornalista Bruno Tálamo, a influenciadora digital Pétala Barreiros, o ator Lucas Santos, o ex-participante de "A Casa" Alex Galette, o ex-Br'Oz André Marinho, o cantor Pelé Milflow e a atriz Bárbara Borges.