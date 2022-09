Lee Jung-Jae, de Round 6, se torna o primeiro homem asiático a ganhar um Emmy de melhor ator em série de Drama - AFP

Publicado 13/09/2022 09:09

Rio - "Succession", "Ted Lasso", a sul-coreana "Round 6" e "The White Lotus" foram as grandes vencedoras do Emmy, que retornou em sua 74ª edição com uma cerimônia em Los Angeles, após dois anos de eventos reduzidos pela pandemia.

"Sucession" venceu na categoria série de drama. A produção da HBO sobre uma família ambiciosa recebeu 25 indicações e saiu da cerimônia com quatro, incluindo ator coadjuvante em série de drama para Matthew Macfadyen.A HBO teve uma grande noite. A produção "The White Lotus" venceu em 10 categorias, incluindo melhor série limitada, antologia ou filme para TV, assim como atriz e ator coadjuvante para Jennifer Coolidge e Murray Bartlett. O criador de "The White Lotus", Mike White, também, levou prêmios de roteiro de direção.

O sucesso mundial "Round 6" venceu em seis categorias, incluindo direção para série de drama (Hwang Dong-hyuk) e ator para Lee Jung-jae, o primeiro em uma série de língua não inglesa a vencer nesta categoria.



"Euphoria" também triunfou em seis categorias, com destaque para Zendaya, considerada a melhor atriz de série de drama pela segunda vez. Julia Garner venceu o terceiro Emmy de atriz coadjuvante em série de drama por "Ozark", da Netflix.



Jason Sudeikis e "Ted Lasso", da Apple TV+, venceram novamente os prêmios de melhor ator e melhor série de comédia. Jean Smart levou o prêmio de atriz de comédia por "Hacks".



Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary") venceu como atriz coadjuvante de série de comédia e emocionou a plateia ao cantar "Endangered Species", de Dianne Reeves, no discurso de agradecimento.

Lista dos vencedores nas principais categorias:

Série de drama: "Succession" (HBO)



Série de comédia: "Ted Lasso" (Apple TV+)



Ator em série de drama: Lee Jung-jae, "Round 6"



Atriz em série de drama: Zendaya, "Euphoria"



Ator em série de comédia: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"



Atriz em série de comédia: Jean Smart, "Hacks"



Ator coadjuvante em série de drama: Matthew Macfadyen, "Succession"



Atriz coadjuvante em série de drama: Julia Garner, "Ozark"



Ator coadjuvante em série de comédia: Brett Goldstein, "Ted Lasso"



Atriz coadjuvante em série de comédia: Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"



Melhor série limitada, antologia ou filme para TV: "The White Lotus" (HBO)



Melhor ator em série limitada, antologia ou filme para TV: Michael Keaton, "Dopesick"



Melhor atriz em série limitada, antologia ou filme para TV: Amanda Seyfried, "The Dropout"



Melhor ator coadjvante em série limitada, antologia ou filme para TV: Murray Bartlett, "The White Lotus"



Melhor atriz coadjuvante em série limitada, antologia ou filme para TV: Jennifer Coolidge, "The White Lotus"