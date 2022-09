Murilo Benício participa do ’Mais Você’ e fala sobre Tenório em ’Pantanal’: ’Difícil de fazer’ - Reprodução

Publicado 13/09/2022 12:17

Rio - O ator Murilo Benício, de 51 anos, participou do "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, na TV Globo, nesta terça-feira, e falou sobre seu personagem, Tenório, na novela "Pantanal". A conversa ainda contou com uma visita surpresa do ator Gabriel Sater, que viveu o Xeréu Trindade na trama das 21h. Para Murilo, Tenório é um personagem que "existe" na sociedade e, por isso, foi "difícil de fazer".

"Difícil fazer porque ele existe. Pensei, assim que recebi a novela, que queria trazer o público para gostar dele e causar uma reflexão. Se eu fizesse só o mau ia causar um distanciamento real com o público. Busquei um lugar de humor para ele para conquistar algum carinho com o público, porque quando ele fizesse algum absurdo ia causar uma reflexão maior", afirmou o ator, que se emocionou ao receber um recado da colega Isabel Teixeira, a Maria Bruaca.

"A gente ria muito. Eu fico muito feliz de ver o encontro dela com o Brasil. Essa atriz de teatro estava ali e de repente a gente recebe esse presente que é a Isabel Teixeira. Ela é muito verdadeira sempre, muito bom", disse Murilo Benício.