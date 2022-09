Rodrigo Lombardi é Moretti em Travessia - Globo/Adriano Fagundes

Rodrigo Lombardi é Moretti em TravessiaGlobo/Adriano Fagundes

Publicado 13/09/2022 15:10 | Atualizado 13/09/2022 15:18

Rio - A expectativa para a estreia de "Travessia" na TV Globo só aumenta, com a novela prevista para substituir "Pantanal" na faixa das 21h a partir de outubro. Nesta quinta-feira, a emissora carioca divulgou a primeira imagem oficial de Rodrigo Lombardi caracterizado como Moretti. Em seu primeiro folhetim desde "A Força do Querer" (2017), o ator interpreta um empresário que se muda para Portugal após um sério conflito com Guerra, personagem vivido por Humberto Martins.

Na trama de Gloria Perez, Moretti e Guerra dividem um passado como melhores amigos e parceiros nos negócios. Os dois trabalharam como sócios na construtora deixada como herança pelo pai de Guerra e fizeram a empresa crescer juntos. Mas a relação entre eles fica abalada com a chegada de Débora (Grazi Massafera), uma mulher exuberante, que arrebata o coração de Guerra.

Ela tem uma origem bem diferente da dele, mas acostuma-se facilmente às mordomias que o novo namorado e, depois noivo, é capaz de proporcionar. Débora é consciente do próprio charme e não se importa de usá-lo a seu favor, mas comete um erro crucial: escolhe se envolver com Moretti. As coisas evoluem rápido entre os dois e o caso se torna ainda mais difícil de administrar quando ela descobre que está grávida, e o pai da criança não é Guerra.

A traição vem à tona, Guerra fica furioso. Nessa hora entra em jogo uma peça fundamental na vida do empresário e da construtora: Cidália (Cássia Kis). Assessora e sua pessoa de confiança, ela sonha em se tornar sócia da empresa na qual trabalha desde que foi fundada. Por isso, tem motivos de sobra para querer manter o império de pé e encontrar uma solução para a explosão eminente entre Guerra e Moretti.

E o caminho encontrado é um acordo para que Moretti suma de vista. Contrariado, mas sem saída – e sem saber que tem uma filha prestes a nascer –, ele se muda para Portugal, onde passa a se dedicar ao remodelamento de prédios antigos.

Débora também não tem tempo de resolver seu lado na situação. Guerra pede que a funcionária de sua casa, Dina (Renata Tobelem), reúna em sacolas todos os pertences da ex-noiva e coloque na rua o mais rápido possível. Já posta para fora, Débora sofre um grave acidente de carro nos últimos meses de gestação e morre logo depois de conseguir dar à luz Chiara (Jade Picon). Quem é chamado na maternidade quando tudo acontece é Guerra, que não resiste aos encantos da bebê indefesa e resolve registrá-la, mesmo sabendo que não é sua filha. Ele guarda este segredo a sete chaves.

Chiara cresce sendo mimada pelo pai, que tem nela a única memória do passado que traz alegrias. Já na construtora, o principal objetivo do empresário passa a ser o de vencer a licitação de venda de um dos casarões históricos de São Luís, no Maranhão, e construir no lugar um moderno shopping center. É sua chance de mostrar que alcançou o auge do sucesso sem precisar da sociedade de Moretti.

Ele só não sabe que do outro lado do mundo, em Portugal, o rival acompanha seus passos e pretende colocar seus planos a perder. Moretti convoca o amigo e hacker Oto (Romulo Estrela) para descobrir o valor do lance dado por Guerra na licitação para, então, cobrir a oferta.

Protagonizada por Lucy Alves e Chay Suede, "Travessia" é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.