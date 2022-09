Nova comédia da Netflix traz Leandro Hassum, Maurí­cio Manfrini, Júlia Rabello e Marlei Cevada - Nat Odenbreit / Netflix

Publicado 15/09/2022 07:00

Rio - Quem nunca teve problemas com vizinhos barulhentos que atire a primeira pedra. Um dos conflitos mais comuns na sociedade é o tema da nova comédia brasileira da Netflix, estrelada por Leandro Hassum e Maurício Manfrini. Disponível na plataforma de streaming desde o último dia 3, o filme 'Vizinhos' é diversão garantida para a família ao mostrar uma batalha pelo sossego entre dois moradores de um condomínio no interior do Rio.

Tudo começa quando Walter tem um colapso nervoso graças à rotina estressante na loja de instrumentos em que trabalha. Seguindo uma recomendação médica, o personagem interpretado por Hassum se muda com a mulher, Joana (Júlia Rabelo), para uma vizinhança mais tranquila e distante da cidade grande. Mas o casal não contava com o clima caótico na casa ao lado: churrasco com escola de samba, instrumentos estrondosos e até mesmo um cachorro atrevido fazem parte do cotidiano de Toninho, vivido por Manfrini.

Leandro Hassum explica que a produção traz um enredo que o público vai se identificar facilmente: "É esse lugar comum que todos nós já nos encontramos com relação a vizinhos, sendo a gente, às vezes, o Toninho e, às vezes, sendo o Walter. A gente nunca sabe quando está incomodando e a (outra) pessoa nunca sabe quando está nos incomodando. Às vezes, é aquele sábado que você tira pra descansar e teu vizinho resolve dar uma festa, chamar um grupo de pagode", brinca o ator, que já precisou lidar com uma vizinha que praticava sapateado no andar superior.

"Todos os tópicos que existem no filme certamente as pessoas já viram na vida real", acrescenta Manfrini. "E eu acho que essa identificação é que vai fazer as pessoas pensarem um pouco mais na tolerância, aprender a ser tolerante e entender a necessidade do outro. É a intolerância que causa muitas brigas e discussões. É o caso de um estacionar o carro na vaga do outro, do cachorro fazer cocô na calçada e o cara não limpar, barulho... Eu vi o filme algumas vezes e percebi que, no final, aprende-se a ser tolerante com as diferenças. Walter e Toninho são completamente diferentes, e a tolerância vai fazer eles perceberem que, na realidade, um gosta muito do outro", adianta o comediante, conhecido pelo personagem Paulinho Gogó.

A dupla também defende que a sintonia entre os dois tornou a história de 'Vizinhos' ainda mais convincente para o público que assistir ao longa, que foi filmado em Teresópolis. "Nós mostramos que a gente se identifica um com o outro, que esses dois vizinhos realmente existem. A gente pode ir pra lugares absurdos da comédia, como um papagaio puxando a minha língua de forma caricata, e a gente faz ao público rir porque a gente acredita na relação maluca desses dois, o que traz a credibilidade, o sorriso, a graça", garante Hassum.

"Pra mim, foi muito importante esse encontro e estar trabalhando com um cara que eu admiro tanto, que eu já respeitava tanto. A gente se encontrou lá atrás, num momento diferente de nossas carreiras, fazendo participações em quadros de outros grandes comediantes e, de repente, hoje, a gente está junto em um filme, dividindo o protagonismo. Isso me deixou muito feliz e muito honrado", completa o artista, citando os tempos em que os comediantes integravam o elenco do extinto 'Zorra Total', da TV Globo.

Sem economizar elogios ao colega de cena, Maurício ainda revela que a colaboração vista no filme recém-lançado já era esperada pelos dois comediantes há algum tempo. "Tem muitos anos que a gente se conhece e se admira. A gente se encontrava raríssimas vezes, só que, de um tempo pra cá, começamos a nos ver com mais frequência. Eu fui no show do Leandro, participamos de um programa de TV juntos, e eu fiz uma premonição: 'vem aí, o próximo filme vai ser comigo e com Hassum'. Isso foi gerando uma vontade e, pouco depois, a gente estava junto na primeira cena do filme", relembra ele.

Além de Maurício Manfrini e Leandro Hassum, 'Vizinhos' conta com participações de Marlei Cevada, Nando Cunha, Hélio de La Peña e Lucas Leto, que está no ar como Marcelo no remake de 'Pantanal'.