Publicado 14/09/2022 09:04

Rio - A 14ª edição de "A Fazenda" estreou oficialmente nesta terça-feira. Os peões mostraram que estão com vontade de jogar e a madrugada de quarta já foi marcada por uma treta entre a viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, e o ex-participante do "Casamento às Cegas" Shayan. Além disso, Tiago Ramos, o ex-padrasto de Neymar, ameaçou desistir do reality show.

Desistência

Conhecido por ter namorado Nadine, mãe do jogador Neymar, Tiago Ramos chorou e ameaçou deixar "A Fazenda" nesta madrugada após ser xingado pelos participantes do paiol: Claudia Baronesa, DJ Créu, Bia Miranda, Suzi Sassaki e André Santos. Em uma dinâmica que simulava uma rede social, Tiago Ramos foi chamado de "chato" e "ignorante".

"Ele foi muito grosso, muito ignorante. Eu também sou, mas ele fez de uma forma chata", disse Bia Miranda. "O que passou para a gente foi bad vibe total", concordou DJ Créu. "Na minha opinião, você tem que ser o primeiro a sair. Não te achei uma pessoa honesta nas palavras, no posicionamento de jogo. Acho que você está totalmente fora da casinha", afirmou Suzi.

Tiago ficou abalado após as críticas. "Eu não imaginei que a galera ia pegar pesado dessa maneira", disse. "Estou aqui para conquistar quem não gosta de mim, e você vai fazer o mesmo. Você não é fraco. Se fosse, nem estaria aqui", consolou Deolane.

Barraco

O primeiro barraco da edição foi protagonizado por Deolane Bezerra e Shayan. O ex-participante do "Casamento às Cegas" acusou a viúva do MC Kevin de formar uma aliança com Pétala antes mesmo de entrar no programa. "Vocês duas são aliadas lá do passado? Antes de começar 'A Fazenda', vocês se...", iniciou o empresário.

Pétala garantiu que não conversou com Deolane sobre "A Fazenda". "A gente nem devia estar falando isso, porque assinamos um contrato. Não nos encontramos e pronto", disse Deolane. "Aham", ironizou Shayan. "Você está questionando o quê? Chama a Record! Mentiroso! Eu nunca encontrei a Pétala! Lixo! Descarado, sonso, mentiroso!", esbravejou a advogada.

Ela disse ainda que fez um churrasco no final de semana anterior à estreia do programa e que Thomaz Costa pediu para participar, mas ela o barrou por conta do reality show. A discussão continuou e Deolane acusou Shayan de se aproveitar da fragilidade de Tiago Ramos.

"Cafajeste! Você não presta! Foi procurar o menino quando ele estava passando por um momento difícil para comentar sobre o jogo. Você não presta! Vou sair de perto para não dar na sua cara! Não tenho paciência com homem sem vergonha", disparou.

Paiol X Deolane

Deolane estava consolando Tiago Ramos após a dinâmica do paiol e se referiu aos integrantes de lá como "esse povo". "Eu estou conhecendo um menino frágil, preocupado, que quer mostrar que é diferente. Se você der atenção para 'esse povo' que quer entrar e tirar o seu lugar... Você vai cair nessa?", disse a advogada.

"Esse povo, Deolane? Ah, para né. Esse povo aqui é igual a você", disparou Claudia Baronesa ao escutar as declarações de Deolane. "Falei que não via a hora de conhecer e beber com ela, mas agora fiquei decepcionada", lamentou Suzi. MC Créu tentou defendê-la e disse que ela pode não ter percebido o teor da frase.

Moranguinho x Créu

MC Créu e Moranguinho já se conheciam antes de entrar no reality show, mas não se falavam há 10 anos. O funkeiro disse que a ajudou a se lançar como mulher fruta e que ela tem "falha de caráter". "Conheço ela muito bem. Tem uns 10 anos que a gente não se fala. Muita coisa pode ter mudado nesse tempo. Ela é uma pessoa que tem falha de caráter grave, passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos. É uma pessoa que eu silencio para sempre", afirmou.

Na sede, Moranguinho também falou sobre o ex-amigo. "O que ele vai falar está engasgado há mais de 10 anos. Fui amiga dele, mas agora a gente não se fala mais. Tenho um monte de podre dele. Se eu solto isso lá fora, quero ver como ele vai ficar", disse.

"[Anos atrás] A gente teve uma discussão em um hotel em São Paulo. Ele disse: 'Sai [da parceria], porque o seu nome sem mim não é nada'. E eu sou mau-caráter? Mau-caráter é ele. Por que ele não executou o contrato que tinha comigo?", completou.

Créu também deu a sua versão. "Quando ela veio dançar comigo, a mulher Melancia tinha saído. Aí eu precisava colocar outra mulher fruta e não tinha. Então um amigo meu apresentou a Ellen [Moranguinho]", disse. Segundo o funkeiro, Moranguinho registrou o nome judicialmente sem ele saber e continuou trabalhando na empresa de Créu para conseguir fama.