Zefa escuta plano de Tenório e Solano para matar José Leôncio Divulgação/Globo

Publicado 14/09/2022 17:21

Rio - A relutância de Tadeu (José Loreto) em casar com Zefa (Paula Barbosa), em "Pantanal", levou a empregada de volta a casa de Tenório (Murilo Benício). Trabalhando novamente na casa do grileiro, Zefa descobrirá o plano do pai de Guta (Julia Dalavia) para matar José Leôncio e sua família.

fotogaleria Após ser importunada por Renato (Gabriel Santana) e receber uma cantada de Solano (Rafa Sieg), a namorada de Tadeu ouvirá os dois planejando a morte de José Leôncio. Apavorada, ela foge rumo à fazenda vizinha e conta tudo que ouviu ao antigo patrão, que fica incrédulo. O pai de Joventino (Jesuíta Barbosa) resolve conversar com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) para saber se o grileiro seria capaz dessa atitude e a afirmativa de Maria o surpreende.

Alcides (Juliano Cazarré) age por conta própria e junto de Zaquieu (Silvero Pereira) aborda Solano na calada da noite. Embora surpreso, o matador está ciente da situação após ser alertado por Tenório. Os peões reviram o quarto do matador e não encontram sua arma. José Leôncio fica abismado ao saber da atitude de seus peões e não aprova o ocorrido. Assim, recebe Tenório e Renato em sua casa para que possam esclarecer toda a confusão. Ardilosamente, Renato afirma que Zefa inventou a história, além de ter falado mal de Tadeu e contado que José Leôncio dava em cima dela.

O fazendeiro fica estarrecido e pede que a empregada junte suas coisas para ir embora dali. Só que Tadeu compra a briga da namorada e garante que se ela for, ele também vai. As cenas irão ao ar a partir de quinta-feira, dia 15 de setembro.