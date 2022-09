Claudia Raia participa do Encontro - Reprodução de vídeo/ TV Globo

Publicado 15/09/2022 12:06 | Atualizado 15/09/2022 12:06

Rio - Claudia Raia foi a convidada do “Encontro”, da TV Globo, desta quinta-feira, e relembrou seu trabalho em “A Favorita”, atualmente no ar no “Vale a Pena Ver de Novo”. A atriz, que dá vida à Donatela na trama, entregou os perrengues que passou devido à rotina intensa de gravação da novela. Ela disse que já dormiu na cama de Ana Maria Braga no Projac e em um motel, já que gravava cerca de 19 horas por dia e não tinha tempo de ir para casa.

"Essa novela é demais! Eu lembro até mesmo da sensação causada por determinadas cenas gravadas. Eu gravava cerca de 19 horas por dia!", disse ela, que fez algumas revelações em seguida. "Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Teve um dia que eu cheguei a dormir na cama da Ana Maria Braga, dentro do Projac, porque eu simplesmente não tinha tempo sequer de ir para casa. Era assim: Ou eu dormia no amarelinho, que era um motel que tinha ao lado do Projac, ou eu dormia na cama da Ana Maria Braga".

Ela deixou claro que pediu autorização para a apresentadora do 'Mais Você' para dormir em sua cama. "Eu liguei pra ela na mesma hora e perguntei se podia dormir lá. Eu lembro que eu dormi maquiada, levantei, tomei banho apenas daqui [pescoço] pra baixo e voltei maquiada às seis da manhã… Foi puxado", contou Claudia.

