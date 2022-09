Juliette encerra contrato com a Globo - Reprodução

Publicado 15/09/2022 15:37

Rio - Juliette não é mais contratada da TV Globo e já começou a gravar participações em programas de outras emissoras. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do "Uol", o compromisso de exclusividade da ex-BBB com a emissora carioca chegou ao fim há pouco mais de um mês e não houve interesse de ambas as partes em uma possível renovação, já que o foco de Juliette é a música.

A paraibana já gravou até uma participação no "Programa da Eliana", do SBT. A apresentadora postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece ao lado de Juliette nos bastidores das filmagens. "Hoje foi dia de música boa, emoção e uma tarde deliciosa com Juliette. Obrigada pela visita, Ju. Em breve no Programa da Eliana", escreveu.