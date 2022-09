Suzi e André se divertem embaixo do edredom no paiol de A Fazenda 14 - Reprodução

Suzi e André se divertem embaixo do edredom no paiol de A Fazenda 14Reprodução

Publicado 15/09/2022 16:31

Rio - O clima esquentou na madrugada desta sexta-feira em "A Fazenda". Dois participantes do paiol já inauguraram o edredom e se divertiram na cama do único quarto do local. O ex-jogador de futebol André e a atriz Suzi namoraram bastante e não se intimidaram com os outros participantes que estavam no local.

fotogaleria

Em determinado momento, foi possível ouvir Suzi sussurrando: "não para, não para". André, Suzi, Claudia Baronesa, Bia Miranda e DJ Créu são os cinco participantes do paiol. Eles disputam uma única vaga para entrar na sede do reality show.