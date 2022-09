Ana Maria Braga comparou cabelo black power de ’cogumelo’ durante quadro de Gil do Vigor - Reprodução

Publicado 15/09/2022 17:22

Rio - Ana Maria Braga foi alvo de críticas nesta quinta-feira (15) por um comentário realizado no "Mais Você". O programa exibiu uma reportagem feita em uma de barbearia de São Paulo e a apresentadora afirmou que um cabelo black power parecia um "cogumelo".

fotogaleria A fala da apresentadora aconteceu durante bate papo com Gil do Vigor que comanda o quadro "Tá Lascado". "Algumas arquiteturas capilares. Criatividade não tem fim. Você viu? Tem de tudo. Tinha um que era um cogumelo ali agora, lindo. Uma coisa... Você viu? Não é bonito?", falou Ana Maria. "É incrível", afirmou o ex-BBB.

O momento virou assunto entre usuários do Twitter que não gostaram da comparação feita por Ana Maria. "Ana Maria Braga acabou de chamar o black do amigo que estava num evento de barbeiros de 'cogumelo'! Eu não consigo entender como essa mulher ainda tem um programa na @tvglobo. Deprimente", escreveu um internauta. "Ana Maria Braga dizendo que o cabelo do rapaz parecia um cogumelo. Que feio, né? Era um black mais que estiloso... O Gil do Vigor ainda rir. Aff...", comentou outro.

Na manhã de hoje, Ana Maria Braga foi criticada na web por compara o cabelo black power com cagumelo no #MaisVocê pic.twitter.com/2uWZ89CNqS — Oniverso Abominável (@Oniabominavel) September 15, 2022