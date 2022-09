Humberto Carrão posta foto caracterizado como o jornalista Caco Barcellos - Reprodução Internet

Publicado 15/09/2022 17:25

Rio - O ator Humberto Carrão postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece caracterizado como o jornalista Caco Barcellos. Carrão vai interpretar o repórter na série "Rota 66 - A Polícia que Mata", do Globoplay. A produção, que tem data de estreia prevista para o dia 22 de setembro, retrata a trajetória profissional de Caco Barcellos, marcada por grandes investigações jornalísticas.

"Eu e Caco no monitor. Foto do nosso produtor @ggmello em um dos dias mais especiais do nosso trabalho. Falta pouco!", escreveu Humberto Carrão na legenda da imagem.

Os fãs se mostraram empolgados com a série. "Estou ansiosa pra assistir, Caco retratou tão bem no rota 66 o que uma geração viu tão de perto nos bairros periféricos de SP! Tudo o que aconteceu na década de 80 e 90 ainda reflete muito a vida das nossas famílias", comentou uma seguidora.

"Um clássico obrigatório da nossa faculdade de jornalismo! Curiosíssima pra ver em vídeo!", disse outra internauta, em referência ao livro que deu origem a série.