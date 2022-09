Deolane Bezerra diz que cobra R$ 100 mil por três stories - Reprodução

Publicado 15/09/2022 20:25 | Atualizado 15/09/2022 20:28

Rio - Depois de muito brigar com Deborah Albuquerque nesta quinta-feira, Deolane Bezerra resolveu conversar com os outros peões e acabou contando quanto fatura com suas postagens no Instagram. De acordo com a viúva de MC Kevin, seus Stories costumam atingir dois milhões de visualizações.

Em papo com Thomaz, Bruno, Lucas e Tiago, Deolane afirmou que já chegou a cobrar R$ 400 mil por publicidade na rede social. "Por três Stories, 100 mil. Mas depende. Já cobrei 400 mil", disse. Deolane também contou que, com os links afiliados, consegue faturar mais R$ 400 mil por mês. Thomaz Costa, então, perguntou o que a advogada foi fazer no reality show.