'Pantanal': Juma foge para dar à luz e passa sufoco na tapera; Veja fotos

Rio - O parto de Juma (Alanis Guillen) promete ser o destaque dos próximos capítulos de "Pantanal", novela das 21h da TV Globo, que está entrando em sua reta final. Antes de dar à luz sua filha, Juma passará por alguns problemas: o primeiro deles vai ser convencer a família de Jove (Jesuíta Barbosa) que sua missão é criar a criança na tapera. Por isso, ela vai fugir da fazenda para ir até o local.

Chegando lá, ela vai dar de cara com Solano (Rafael Sieg), o matador contratado por Tenório (Murilo Benício). O matador escolhe justamente a casa de Juma para se esconder depois que Tenório descobre que foi ele quem matou Roberto (Cauê Campos). Juma e Solano terão um embate e ele vai conseguir encurralar a onça depois de se livrar do Velho do Rio (Osmar Prado).

Ameaçada, Juma vira onça e dá um golpe mortal em Solano. Em seguida, ela dá um jeito de sumir com o corpo para ter seu bebê em paz. Juma receberá ajuda do Velho do Rio para ter sua filha. A conexão com a bebê será imediata e ela vai dizer a Jove que ficará na tapera com a neném, deixando o rapaz decepcionado. As cenas estão previstas para ir ao ar no dia 23 de setembro.

