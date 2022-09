Pedro Scooby participa do programa ’The Noite’ ao lado de Danilo Gentili - Lourival Ribeiro / SBT

Pedro Scooby participa do programa ’The Noite’ ao lado de Danilo GentiliLourival Ribeiro / SBT

Publicado 16/09/2022 13:16

Rio - O surfista Pedro Scooby é o convidado desta sexta-feira do "The Noite", comandado por Danilo Gentili, no SBT. No bate-papo, o ex-participante do "BBB" falou sobre sua fama de parar frases na metade, comentou a chegada de sua quarta filha, Aurora, além de planos para o futuro.

fotogaleria

O atleta contou porque decidiu aceitar participar do reality show. "Estava tudo acontecendo na minha vida, tudo perfeito, no auge da minha carreira, com tudo que eu sempre sonhei.... Falei ‘cara, agora acho que não tem mais nada para eu fazer e apareceu o BBB’.", disse.

"Existia um lugar que foi criado para mim, muito por causa dos meus relacionamentos, em que as pessoas me julgavam muito sem me conhecer. Muito se sabia de mim por sites de fofoca. Era uma oportunidade de as pessoas continuarem me julgando. Porém, sabendo quem eu sou. ‘Hater’ sempre vai ter", completou.



O surfista também falou sobre seus momentos de "viagem", que renderam altos memes no programa. "Eu sou assim. Esse déficit de atenção que eu tenho. Se eu estou mexendo no celular, eu não consigo responder outra pessoa. Se você perguntar eu nem escuto. Eu tenho que parar e responder", disse.



"Viajo com meus três filhos sozinho, vou nas reuniões, trabalho para caramba. Mas perco o foco com facilidade. Vou me controlando e adaptei minha vida a isso. A outra opção seria tomar remédio, mas essa opção eu tirei da minha vida e vou no natural."

Ao lado da mulher, Cintia Dicker, o surfista espera sua quarta filha, que vai se chamar Aurora. "Eu tinha esse sonho. Falei para ela que se fosse mais uma menina queria que fosse Aurora, acho o nome lindo. A princesa da Malévola, a Bela Adormecida é Aurora. O significado é muito bonito", disse o surfista, que ainda pretende ter mais filhos.

"Vamos ver. Primeiro administrar os quatro....(Mais) Um ou dois, de repente", disparou. "Quero me aposentar e morar na fazenda. Sou da praia e surfista, mas tem um outro lado meu que é do mato", finalizou.