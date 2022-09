Daniella, filha de Gloria Perez, foi assassinada há 30 anos - Reprodução

Publicado 16/09/2022 16:50

Rio - Gloria Perez usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para comentar o sucesso global do documentário "Pacto Brutal", que traz novos detalhes sobre o assassinato de Daniella Perez. De acordo com a postagem feita pela autora no Instagram, a produção original do HBO Max se tornou o programa mais assistido ao redor do mundo por mais de três semanas seguidas.

"Agora todo mundo e o mundo todo sabe o que aconteceu com você! 30 anos depois, a justiça se fez", declarou Gloria, na legenda da postagem. O ator Raul Gazolla, que era casado com Daniella quando a atriz foi morta, também celebrou a notícia em suas redes sociais, replicando o post da ex-sogra.

Em dezembro de 1992, Daniella Perez foi brutalmente assassinada por Guilherme de Pádua e sua então mulher, Paula Thomaz, que atualmente mudou seu nome para Paula Nogueira Peixoto. Daniella tinha 22 anos e brilhava como a personagem Yasmin na novela "Alma Gêmea", de autoria de sua mãe, Gloria Perez, na TV Globo. A atriz fazia par romântico com Guilherme de Pádua, que interpretava o Bira.

Na época do crime, Guilherme estava insatisfeito com os rumos de seu personagem e assediava Daniella para que ela falasse com a mãe sobre o assunto. Em entrevista ao documentário "Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez", a autora de "Travessia" afirmou que a morte de sua filha foi motivada por "ganância" e também como uma "afronta" direta a ela.

