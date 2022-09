Vini partiu para cima de Alex depois de chamar o ator de 'venenoso' - Reprodução/PlayPlus

Vini partiu para cima de Alex depois de chamar o ator de 'venenoso'Reprodução/PlayPlus

Publicado 17/09/2022 08:51 | Atualizado 17/09/2022 08:59

Rio - A primeira semana de "A Fazenda 14" está chegando ao fim com mais brigas que rolaram durante a madrugada deste sábado. Dessa vez, Vinicius Buttel e Alex Gallete se envolveram em uma discussão feia após a festa e sobrou até para Thomaz Costa, que levou um empurrão do modelo enquanto tentava separar os dois.

A crise teve início quando Vini foi procurar Kerline Cardoso para conversar sobre a desavença que a ex-BBB teve com Deolane Bezerra. O ex-'De Férias com o Ex' acabou dizendo que Alex teria incentivado a briga, o que irritou o ex-'A Casa': "Dei corda o caralh*! Você está maluco! E agora está me chamando de venenoso. Me respeita! Não me chama de venenoso! Use as palavras certas", disparou.

O ator seguiu reclamando de Vini enquanto gesticulava com um cabide na mão. A briga piorou quando o objeto passou perto do rosto do modelo, que surtou e começou a "peitar" o colega de confinamento. "Passa isso [cabide] perto de mim de novo para você ver! Seja macho! Repita o que você fez. Passa isso de novo perto do meu rosto. Eu vou te quebrar", ameaçou o loiro.

Thomaz Costa correu para tentar afastar os dois, se colocando no meio da briga, e foi empurrado com força por Vini algumas vezes, chegando a cair em uma das camas. A cena foi parar nas redes sociais, enquanto telespectadores acusam Vini de ter agredido o ex-namorado de Larissa Manoela e cobram a expulsão do modelo pelo comportamento violento.

Confira as reações:

Eita, TRETA PESADA entre Alex e Vini . Para mim foi agressão o que Vini fez com Alex ,e fora os outros empurrões que o Vini deu nos outros peões que estava tentando segurar .VINI EXPLUSO . #AFazenda14 #AFazenda pic.twitter.com/QK2IvtmisO — Bruno Leicam (@brunomacielof) September 17, 2022

Vocês também concordam que foi AGRESSÃO, e que Vini deve ser expulso? #AFazenda14 #afazenda pic.twitter.com/4FhjvorD84 — fofocadifamoso (@fofo_cou) September 17, 2022

Momento em que o Vini cede a vaga dele para entrada da Baronesa no programa #AFazenda



pic.twitter.com/MKLJg2xP85 — (@Fconegundes) September 17, 2022

Além de fofoqueiro o Vini é um baita agressivo em, partiu pra cima da yag kkkkkk#AFazenda #FestaAFazenda pic.twitter.com/ZIUWq3LEjY — Le fenty (@fenty013) September 17, 2022