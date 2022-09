Pedro Scooby ganha série documental, ’A Vida É Irada, Vamos Curtir’ - Diuvlgação

Publicado 17/09/2022 10:38 | Atualizado 17/09/2022 11:26

Rio - O surfista Pedro Scooby, de 33 anos, vai ganhar uma série documental no Canal OFF em parceria com o Globoplay. Em "A Vida É Irada, Vamos Curtir" o público poderá conhecer mais da história, intimidade e as diversas facetas do atleta, que conquistou a todos durante sua participação no "BBB 22". Com estreia para o dia 20 de setembro, às 22h, a produção terá exibição toda terça-feira no canal por assinatura e também na plataforma de streaming.

"O público vai ver o Pedro Henrique Mota Vianna, que carrega toda história do Pedro Scooby. Vai ver de forma mais completa, em situações variadas, aquele Pedro Scooby que o 'Big Brother Brasil' mostrou para muitos que ainda não conheciam a minha essência para além do surfe. É o que eu realmente sou no meu dia a dia e como sempre levei a vida mesmo”, comenta o atleta.

Assim como Scooby, a série tem tom leve e irreverente, e acompanha grandes momentos, sempre mostrando o seu jeito de levar a vida, do seu preparo e rotina intensa e disciplinada como surfista de ondas gigantes, até momentos mais descontraídos em família e com amigos. Para revelar ainda mais curiosidades, a atração conta com depoimentos de nomes como Letícia Bufoni, Gabriel Medina, Lucas Chumbo, Oruam, P.A, Douglas Silva, Luana Piovani, além de sua família, a mãe Gracinda Mota, o irmão João Victor Viana, seus filhos Ben, Dom e Liz, e sua mulher, Cíntia Dicker, que ajudam a mostrar como é Pedro Scooby por trás das câmeras.

“O Scooby virou um irmão pra mim. Um irmão mais velho. Ele que está ali comigo sempre viajando. Ele participa praticamente de tudo da minha vida, qualquer coisa ou qualquer dúvida que eu tenha, eu ligo pra ele, ele me liga. Ele sabe tudo e todos os detalhes da minha vida. Eu conto tudo para ele, nunca teve segredo entre a gente.”, diz Letícia Bufoni, skatista e amiga de Pedro.

Os rappers Papatinho e L7nnon também participam comentando a amizade com o surfista e, além disso, estão presentes na trilha sonora da série com a música “Lembro de Tudo", feita especialmente para o amigo, que traz na letra a sua história de superação, sem esquecer suas raízes.



“Para o Scooby nada está ruim, ele está sempre querendo levantar as pessoas, às vezes pensando muito mais no outro do que nele mesmo. Eu me vejo muito nisso. Eu admiro pessoas assim. Acho que até por isso a gente se deu tão bem”, comenta Lennon. “É muito maneiro ver o sucesso dele hoje. Ele é um cara simples e gente boa”, opina Papatinho.

É a segunda vez que o atleta ganha um programa no Canal OFF. Em 2014, com “Pedro Vai ao Mar”, o canal acompanhou as viagens e aventuras de sua rotina de surfista. “Esta parceria e amizade já é de muitos anos. O Canal OFF está presente na vida do Scooby e, justamente por isso, sabemos quantos momentos curiosos, engraçados e memoráveis o Pedro já vivenciou e que agora, em “A Vida É Irada, Vamos Curtir!” vão poder ser compartilhados com todos”, comenta Leonardo Campos, gerente de conteúdo do Canal OFF.

“Eu escolhi exatamente o Canal OFF porque eles entendem a minha essência, como eu sou de verdade e sabia que mostrariam minha vida como ela realmente é, como eu cheguei nesse lugar que estou hoje em dia, como foi a carreira no mundo do surfe, como foi minha vida na Curicica, enfim. Mostrar quem é o Pedro Scooby de verdade!”, finaliza Scooby.