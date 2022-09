Juliana Paiva não renova com a Globo, após 13 anos de contrato fixo - Reprodução/Instagram

Publicado 19/09/2022 14:58 | Atualizado 19/09/2022 15:01

Rio - Juliana Paiva é mais uma das estrelas que decidiu não renovar seu contrato fixo com a Globo, após 13 anos na emissora. A atriz revelou a novidade em postagem nas redes sociais, nesta segunda-feira, e disse que ainda pode retornar ao canal, sendo contratada por obra específica, como é o caso de Juliana Paes, Grazi Massafera e Isis Valverde.

"Hoje compartilho com vocês uma nova página da minha linda história de 13 anos com a TV Globo", começou a artista, na legenda da publicação no Instagram. "Decidimos, nesse momento, não renovar o contrato de exclusividade e partir pra contratos por obra! Ok, Ju, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o nossa relação continua e que até já existem possíveis projetos futuros na casa, mas que agora vou poder expandir a minha arte pra outros lugares também, por não ser mais exclusiva da emissora", explicou ela.

Em seguida, Juliana falou sobre a importância dos trabalhos que fez na emissora para sua carreira, desde a estreia na Globo como a modelo Diva, na novela "Viver a Vida" (2009). "Tenho muita gratidão pelas oportunidades e enorme carinho por essa parceria linda… Tantos personagens vividos com total entrega e amor! A vontade de seguir contando novas histórias juntos existe e é completamente mútua! Que seja doce! Estou motivada e animada com as novas possibilidades desse meu novo momento de carreira! A arte é imensa! Com amor, Ju", finalizou a artista.

Mais recentemente, a carioca de 29 anos esteve no ar como uma das protagonistas de "Salve-se Quem Puder", como Luna/Fiona. Em junho deste ano, Juliana Paiva usou o Twitter para desmentir uma notícia de que teria sido escalada para a próxima novela das 21h e depois trocada pela ex-BBB Jade Picon. "Eu não estou na produção 'Travessia', nunca fui contactada para esse projeto! O resto é fake news!", declarou.

